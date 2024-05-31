Россияне уничтожили в Киеве трансформаторную подстанцию: что известно

Во время атаки на Киев в ночь на 31 мая российские военные уничтожили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе. Произошли отключение света.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Сегодня с утра обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы", — подчеркнули в компании.

В результате атаки возникли отключения света. Отмечается, что энергетики начали возвращать свет в дома сразу — как только позволила ситуация с безопасностью. В ДТЭК отмечают, что уже в 8:10 удалось заживить большинство домов по резервным источникам. Пока без электроэнергии остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение.

Напомним, минувшей ночью был поврежден объект энергетики ночи во время комбинированной атаки России. В Хмельницкой области произошли отключение света.

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