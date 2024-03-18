Россияне усиливают обстрелы Сумщины: в ВСУ рассказали детали

Россияне увеличивают плотность обстрелов в Сумской области и ежедневно. Для этого они употребляют весь армейский арсенал.

Об этом сообщил спикер ОК "Север" Вадим Мысник в комментарии Укринформу.

Оккупанты также сбрасывают неуправляемые ракеты с вертолетов и авиабомбы с самолетов.

"Значительное увеличение обстрелов на Сумщине мы фиксируем с начала прошлой недели. Сейчас оно коррелируется от 70 до 100 обстрелов в сутки. Россияне используют по приграничной Сумщине весь имеющийся арсенал оружия — от артиллерии, минометов, пушек, РСЗО и до авиационных средств: FPV-дроны, беспилотники типа Shahed или "Ланцет", — говорится в сообщении.

Он добавил, что под удары попадают гражданская инфраструктура, админздания, критическая инфраструктура и частные дома граждан.

"Россияне также разрушают мосты и дороги, что затрудняет эвакуацию мирного населения из этих населенных пунктов", – добавил Мысник.

По его словам, в некоторые села на приграничные Сумщины пока невозможно доехать и провести эвакуацию граждан.

" Из-за плотности обстрелов эвакуационным группам это невозможно сделать даже без транспорта, пешком. В селах остаются преимущественно пожилые люди, они сидят в подвалах. При малейшей возможности доставляем туда продукты и необходимые вещи", — рассказал спикер.

Напомним, Путин положил глаз на всю Харьковщину, а под угрозой вероятно может оказаться и Сумщина, которая и так ежедневно страдает от обстрелов, ведь только таким образом на Белгородщине станет меньше "сюрпрайзов".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.