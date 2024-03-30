Россияне усилят мобилизацию на оккупированных территориях: что известно

В Луганской области россияне начали весеннюю волну принудительной мобилизации с призыва мужчин 1994-2006 годов рождения.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Тех, кому в прошлом или текущем году исполнилось 18 лет, найдут быстро, потому что личные данные молодые кафиры собирали в течение этих двух лет, в частности, через учебные заведения. Их местонахождение известно ", — добавили в ОВА.

Также, по словам Лысогора, министерство внутренних дел "ЛНР" получило приказ принимать все необходимые меры по установлению фактического местонахождения граждан, не являющихся к военкоматам, и их доставку насильно.

Обстрелы на оккупированных территориях

Российские оккупанты также не прекращают штурмы оккупированных территорий.

"Там враг имеет преимущество в воздухе. Все его наземные попытки отбиты. Также авиационный удар нанесен по Новоегоровке. Под артиллерийское давление за прошедшие сутки попали Невское, Белогоровка и территория Серебрянского леса", — говорится в сообщении.

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