Россияне "успешно захватили" село на Харьковщине, которого не существует почти 30 лет: что известно

Война в Украине / © Associated Press

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В России массово распространяют очередную ложь о якобы захвате села на Харьковщине.

Об этом сообщили и опровергли в Центре противодействия дезинформации.

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Российские пропагандисты распространяют заявление своего минобороны о том, что они якобы захватили село Щербаковка Харьковской области. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают: это очередной фейк, посредством которого россияне пытаются создать иллюзию своих постоянных успехов на фронте.

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«На самом деле село Щербаковка, о котором идет речь, было ликвидировано еще в 1997 году, поскольку на тот момент в нем не осталось ни одного жителя. По состоянию на 2026 год такого населенного пункта в Украине нет», — отметили в ЦПД.

В ЦПД напомнили, что российский генштаб и минобороны и раньше врали о захвате украинских сел и городов. В частности, глава российского генштаба Валерий Герасимов неоднократно заявлял о полном взятии Купянска и Купянска-Узлового, хотя россияне их не контролируют.

Война в Украине — какая ситуация на фронте:

Напомним, несмотря на попытки РФ активизировать штурмы на востоке, украинские бойцы провели успешные контратаки: выбили российскую разведгруппу из Константиновки и уволили почти 27 квадратных километров земли на Александровском направлении.

Ранее мы писали, что более 2,5 тысяч русских военных застряли на Кинбурнской косе — они прячутся по лесам и блиндажам. Украинские защитники каждый день бьют по враждебным позициям, несмотря на то, что россияне пытаются перебрасывать туда новые подкрепления.

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