Россияне устроили блэкаут в Херсоне и области

Херсон остался без света / © Getty Images

Херсон и часть области остались без света из-за массированных ударов, которые устроила Россия.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

«В результате массированных российских ударов по Украине обесточена часть Херсонской области, в том числе город Херсон. Выясняем последствия. Подробности сообщу со временем», — отметил он.

Житель Дарьевской громады Галина сказала, что света в селе нет еще с 12 декабря.

«Утром уже не было света. Подключили генераторы, кто может. Очень слышно обстрелы Херсона», — коротко добавила женщина.

Напомним, в течение ночи и рано утром россияне обстреливали Николаевщину.

Враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. В настоящее время без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.