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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне устроили по магазину "Аврора" в Славянске: поднялся пожар, есть раненые (видео)

Утром 20 августа российские оккупанты дроном атаковали магазин сети «Аврора» в Славянске, где находились покупатели, ранив трех человек, а по соседнему Краматорску нанесли удар девятью авиабомбами.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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В Славянске горит «Аврора»

В Славянске горит «Аврора» / © скриншот с видео

Оккупационная армия России ударили по помещению магазина «Аврора» в Славянске Донецкой области, когда внутри находились покупатели и персонал.

Об этом сообщил в соцсетях начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По словам чиновника, оккупанты атаковали около 9 часов утра. А, судя по обнародованным им кадрам, войска России нанесли удар БпЛА именно по магазину сети «Аврора», в котором на тот момент находились люди. В здании вспыхнул пожар.

Позже Вадим Лях сообщил, что от вражеского удара по магазину в Славянске пострадали три человека.

«Три человека получили ранения от вражеского удара по магазину в Славянске, который произошел утром, 20 августа. Всем оказана медицинская помощь. Берегите себя», — написал он.

Кроме того, известно, что по Краматорску попали 9 авиабомб — 7 пострадавших.

Ранее мы писали о том, что Россия уготовила по пункту пропуска на границе с Молдовой, атака затронула и Румынию.

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