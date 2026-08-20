Россияне устроили по магазину "Аврора" в Славянске: поднялся пожар, есть раненые (видео)

В Славянске горит «Аврора» / © скриншот с видео

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Оккупационная армия России ударили по помещению магазина «Аврора» в Славянске Донецкой области, когда внутри находились покупатели и персонал.

Об этом сообщил в соцсетях начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

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По словам чиновника, оккупанты атаковали около 9 часов утра. А, судя по обнародованным им кадрам, войска России нанесли удар БпЛА именно по магазину сети «Аврора», в котором на тот момент находились люди. В здании вспыхнул пожар.

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Позже Вадим Лях сообщил, что от вражеского удара по магазину в Славянске пострадали три человека.

«Три человека получили ранения от вражеского удара по магазину в Славянске, который произошел утром, 20 августа. Всем оказана медицинская помощь. Берегите себя», — написал он.

Дата публикации 15:46, 20.08.26 Количество просмотров 4 В Славянске из-за удара РФ загорелся магазин "Аврора", есть раненые

Кроме того, известно, что по Краматорску попали 9 авиабомб — 7 пострадавших.

Ранее мы писали о том, что Россия уготовила по пункту пропуска на границе с Молдовой, атака затронула и Румынию.

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