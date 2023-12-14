Россияне ударили по Торецку в Донецкой области: повреждено здание пожарной части

В Донецкой области в результате атаки российских оккупантов повреждено здание пожарной части.

Об этом сообщает ГСЧС.

Оккупационные войска обстреляли город Торецк.

"Взрывной волной повреждено остекление окон и внутренняя отделка здания пожарной части ГСЧС", — говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших среди личного состава и повреждения техники нет.

Последствия вражеской атаки в Донецкой области 14 декабря

Также мы писали, что в ночь на 14 декабря россияне нанесли массированную атаку "Шахедами" по Украине. Более четырех десятков иранских БПЛА попытались прорвать украинскую ПВО. Били и баллистики. Больше всего досталось Одессе.

Добавим, в четверг утром, 14 декабря, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. "Покраснела" также Черниговская область. Есть опасность ракетного удара.

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