Россияне устроили самую масштабную кибератаку на госреестры Украины за последнее время

Из-за кибератаки была приостановлена работа реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Украина подверглась 19 декабря самой масштабной внешней кибератаке на государственные реестры за последнее время. Атаку осуществляли россияне, чтобы нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Стефанишина рассказала о последствиях кибератаки.

Также читайте В "Дії" временно не работает ряд услуг

"Сегодня произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. В результате целенаправленной атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины", – говорится в заявлении.

Вице-премьер отметила, что вместе с командой и специалистами других служб происходит координация работы по противодействию кибератаке и восстановлению систем.

По словам чиновницы, к атаке причастны россияне:

"Уже точно понятно, что атака производилась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства".

Специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам. По предварительной оценке, угроз функционирования другим ресурсам нет.

Стефанишина сообщила, что прежде всего будут восстановлены:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан,

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей,

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

Отмечается, что первоочередное обновление займет ориентировочно до двух недель.

Особенности предоставления услуг гражданам будут предоставлены 20 декабря в течение дня.

Вице-премьер отметила, что после полного восстановления состоится обстоятельный анализ атаки вместе с профильными органами, чтобы усилить защиту от подобных вмешательств в будущем.

"Мы держим ситуацию под контролем и делаем все необходимое для скорейшего возобновления работы всех сервисов. Враг пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за рубежом. Спасибо гражданам за понимание. Обо всех важных обновлениях будем информировать дополнительно", – резюмировала Стефанишина.

К слову, 18 декабря правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила об активной кибератаке, направленной на пользователей приложения "Армия+".

Читайте также: