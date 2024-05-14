Россияне увеличили давление в Запорожской области: в ВСУ рассказали детали

Российские войска увеличили давление в Запорожской области на Ореховском направлении. В то же время, это может быть не связано напрямую с активизацией оккупантов на Харьковщине.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.

"Мы можем лишь отметить, что есть безрезультатное увеличение давления на Ореховском направлении – там вчера у нас было на Старомайорское 19 штурмов, на Роботине – три. И в принципе да, они увеличились синхронно с Харьковским направлением, однако сказать, что это напрямую связано, по состоянию на данный момент я не могу", – отметил он.

Несмотря на это, оккупаты снизили давление на Крынки – 12 мая там вообще не было штурмов.

В общем, российская группировка на южном направлении остается без изменений.

Поэтому сказать, что как-то это коррелируется с событиями на Харьковщине, по состоянию на данный момент, например, я не готов. Да, они перераспределили силы, но на нашем направлении их перераспределили. И, кстати, эти 19 штурмов, они были безуспешными вчера. И это тоже важный момент", – сказал спикер.

Напомним, российская оккупационная армия усилила атаки на Запорожском направлении. Войска врага пытаются прорвать оборону ВСУ. Впрочем, удачи не имеют.

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