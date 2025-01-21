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Россияне увеличили обстрелы пограничья на севере: в ВСУ назвали причину

Россияне увеличили обстрелы пограничья на севере: в ВСУ назвали причину

Авиобомба. / Фото: Associated Press

В частности, оккупанты используют бомбы.

Российские войска стали чаще атаковать Сумскую и Черниговскую области авиационными бомбами.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Север", полковник Вадим Мысник в эфире телемарафона.

По его словам, русские войска усилили удары по Сумской и Черниговской областям. В частности, с применением управляемых и неуправляемых авиационных бомб. Таким образом, враг пытается заставить украинские войска оборонять всю пограничную зону.

Как сообщалось, в Сети на прошлой неделе появилась информация о "прорыве" в Сумской области. Впрочем, Силы обороны удерживают позиции и готовы к возможным попыткам проникновения российских ДРГ.

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