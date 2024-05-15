Россияне увеличивают количество моргов на временно оккупированных территориях

В связи с активными наступательными действиями и ростом потерь враг наращивает количество моргов на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Дополнительные места хранения трупов людей, которые "достигли целей СВЛ", разворачивают преимущественно на ТОТ Луганщины, в частности в помещениях, которые не предусмотрены для этого. Туда свозят даже тела с севера Харьковщины, чтобы не "травмировать" жителей Белгорода.

"Это красноречивый итог правления международного преступника Владимира Путина, когда РФ экспортирует солдат в ниш стране и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп", — говорится в сообщении.

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Каждый житель ВТО может упростить процедуру демобилизации российского солдата и сообщить о месте их расположения на украинской земле или месте вражеских складов.

Начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

Также жители Волчанска, которым удалось вырваться из плена и эвакуироваться, рассказали, что кафиры три дня держали их в подвале и угрожали убить (видео).

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