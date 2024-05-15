Россияне увеличивают количество моргов на временно оккупированных территориях

Речь идет об оккупированной Луганщине.
В связи с активными наступательными действиями и ростом потерь враг наращивает количество моргов на временно оккупированных территориях.
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
Дополнительные места хранения трупов людей, которые "достигли целей СВЛ", разворачивают преимущественно на ТОТ Луганщины, в частности в помещениях, которые не предусмотрены для этого. Туда свозят даже тела с севера Харьковщины, чтобы не "травмировать" жителей Белгорода.
"Это красноречивый итог правления международного преступника Владимира Путина, когда РФ экспортирует солдат в ниш стране и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп", — говорится в сообщении.
Каждый житель ВТО может упростить процедуру демобилизации российского солдата и сообщить о месте их расположения на украинской земле или месте вражеских складов.
Начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.
Также жители Волчанска, которым удалось вырваться из плена и эвакуироваться, рассказали, что кафиры три дня держали их в подвале и угрожали убить (видео).
Читайте также:
- Буданов вышел в прямой эфир из-под Харькова: все, что известно о новом наступлении РФ
- Наступление РФ на Харьковщине: Коваленко сказал, смогут ли россияне захватить Харьков или Сумы
- Наступление россиян на Харьковщину оказалось хуже, чем в 2022 году: местные рассказывают ужасные подробности