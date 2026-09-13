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- Украина
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Россияне уже сутки атакуют запад Украины: Польша подняла авиацию
Для защиты приграничных регионов Польша также перевела наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в полную готовность.
Сегодня, 13 сентября, в Польше подняли авиацию в связи с атаками российских беспилотников на западе Украины.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил страны.
«Сообщаем, что в связи с активностью российских беспилотных летательных аппаратов, наносящих удары по целям в западной части Украины, была повышена готовность отдельных сил и средств системы противовоздушной обороны Республики Польша. В воздушном пространстве действует военный вертолет, выполняющий задачи, связанные с мониторингом ситуации и обеспечением безопасности», — говорится в сообщении польского командования Вооруженных сил.
Отмечается, что операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к пострадавшим от российских ударов.
Атака по западу Украины — что известно
В Хмельницкой области с утра раздавались взрывы — ПВО сбивала вражеские ударные дроны. По данным местных властей, в результате падения обломков вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар. Информация о погибших и травмированных не поступала.
В Ивано-Франковске также слышны звуки взрывов. Там работает ПВО.
Из-за непрерывного воздушного террора России часть жителей западных регионов осталась без электроснабжения.