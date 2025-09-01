Россияне уже в 7 км от Лимана: "Осман" об угрозе повторной оккупации города и странных приоритетах командования

Враг давит на Лиман / © ТСН.ua

Реклама

Российские оккупанты продвигаются на Лиманском направлении, пытаются взять под контроль логистические пути Сил обороны и уже приблизились к Лиману на расстояние 7 км.

Об этом заявил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман»

«На Лиманском направлении хороших прогнозов пока нет. В первую очередь враг работает над контролем наших логистических путей, в результате чего может продвигаться. Последние дни активно работает севернее города и приблизился к Лиману на расстояние 7 км», — написал он.

Реклама

Лиман на карте / © Deepstatemap

Бунятов отметил важность первоочередного уничтожения вражеских экипажей БПЛА. Тенденцию в применении высокоточного оружия он называет очень странной.

«Командование готово тратить HIMARS на вражеское скопление пехоты из 30–50 человек, но цель «экипаж ФПВ», который за неделю может поразить примерно такое же количество нашей пехоты или перекрыть логистику, что приведет к продвижению врага, считает нецелесообразной», — жалуется Осман.

По его словам, враг считает наши экипажи БПЛА приоритетными целями и, кроме стандартных средств, регулярно приводит по ним авиацию.

Напомним, что российские оккупанты захватили Лиман в мае 2022 года. 1 октября 2022 года украинские войска вошли в Лиман и освободили город от российских окупантов.