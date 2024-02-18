Россияне в Авдеевке продолжают нести потери, но теперь от своих — партизаны

В Авдеевке произошел случай "дружеского огня" с россиянами.

Об этом сообщает военное партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" со ссылкой на своего агента из числа военнослужащих России.

"Во время очередного вылета, вражеская авиация ошибочно нанесла удар по позициям, где находились подразделения артиллерии 239 танкового полка России. Спасибо пилотам ВКС РФ, продолжайте так же", — говорится в сообщении.

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Напомним, в России пытаются максимально скрыть потери РФ под Авдеевкой. Кремлевские пропагандисты получили задачу как можно сильнее зачистить информационное пространство от реальных данных.

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