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Россияне в Крыму жалуются, что там постоянно раздаются взрывы: перехват ГУР

Россияне в Крыму жалуются, что там постоянно раздаются взрывы: перехват ГУР

В Крыму раздаются взрывы / Фото: ТСН.ua

Россияне шокированы тем, что в Крыму и на территории РФ уж очень не спокойно.

Во временно оккупированном Крыму россияне жалуются, что в Севастополе постоянно бомбят аэродромы.

Об этом свидетельствует разговор, который перехватила украинская разведка.

“Крым, Севастополь – все везде бомбят. И аэродромы, и нефтеперерабатывающие фабрики. В Краснодарском крае вообще бомбят и бомбят. Путин пока находился в Китае, они взорвали все, что могли”, — жалуется россиянка.

В то же время в ГУР Украины подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, что в ГУР подтвердили, что уничтожили в Крыму два катера "Тунец".

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