Россияне в Купянске прикрывались гражданскими, как "живым щитом"

Командир взвода 127-й бригады с освобожденными гражданскими / © скриншот с видео

Во время боя в центре Купянска украинские воины в одной из многоэтажек на проспекте Конституции наткнулись на группу российских оккупантов, которые закрылись в подвале вместе с гражданскими, используя их как «живой щит». Бойцам роты «Шквал» 127 бригады удалось освободить заложников и вывезти их из города.

Об этом рассказал командир одного из взводов 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады.

По его словам, задача была ликвидировать оккупантов, при этом не задев гражданских. И ее удалось выполнить.

Впоследствии спасенные жители Купянска, среди которых было трое детей и одиннадцать взрослых, рассказали, что, когда россияне поняли, что отходить им некуда, начали по рации приглашать артиллерийский удар по тому месту, где они прятались под прикрытием гражданских.

Очевидно, оккупанты рассчитывали, что артиллерия уничтожит украинцев, которые штурмовали здание, а им, возможно, удастся пересидеть артналит, в относительно защищенном подвале.

Когда оккупантов ликвидировали, бойцы «Шквала» вместе с собратьями из другого подразделения 127-й, организовали и удачно провели эвакуацию людей. Она проходила в два этапа, ведь группа была большая и людей, чтобы не подвергать опасности, надо было разделить.

Гражданских, когда они пешком выходили по улицам разрушенного города к нужной точке все время сопровождал дрон украинских военных разведчиков. С оговоренного места гражданских вывезли внедорожниками бойцы 120-й бригады.

Сейчас всех спасенных переправили в Харьков.

Среди эвакуированных из Купянска было трое детей: 9-ти и 17-ти летние ребята и одна маленькая, двухлетняя девочка. Среди взрослых, был человек, страдающий ДЦП.

Украинские военные отметили, что в Купянске уже давно не должно было быть детей, по крайней мере такую информацию сообщали местные власти. Но, многие взрослые тайком возвращались в город вместе с детьми, подвергая и себя, и малышей смертельной опасности.

Среди городских руин до сих пор могут находиться до полутысячи гражданских.

Напомним, украинские военные продолжают наступление в Купянске Харьковской области и на его окраинах. ВСУ продвинулись в центре города, где продолжаются зачистки.