Россияне в очередной раз массированно ударили по Одессе ударными беспилотниками: первые подробности

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 20 июня 2025 года в Одессе раздались взрывы .

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, вследствие попадания дрона, пылает многоэтажка.

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Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе , где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).