Россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область: что известно о последствиях

Так, 27 сентября российские оккупанты ударили по северу Донецкой области. К сожалению, погиб один человек, еще четыре – ранены.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Как говорится в сообщении, обстрелы прогремели в Константиновке, Торецке и Калиновке Часовоярской ОТГ. Предварительно, против гражданского населения оккупанты применили авиабомбы и танки.

Россияне обстреляли Донбасс

"От попадания средств поражения погиб один житель. Женщины 61, 76, 81 лет и 36-летний мужчина получили телесные повреждения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", — отметили в прокуратуре.

Атака захватчиков разрушила и изуродовала более двух десятков частных домов. Кроме того, поврежден газопровод и электросети.

Россияне обстреляли Донбасс

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