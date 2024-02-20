Россияне в очередной раз обстреляли Краматорск: что известно о пострадавших

Армия РФ вечером 20 февраля нанесла удар по Краматорску в Донецкой области. Пока известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По данным ОВА, враг попал в промзону и жилую застройку. В многоэтажках недалеко от места прилета выбиты окна.

"Окончательные последствия обстрела устанавливаем. Еще раз обращаюсь ко всем жителям области: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя!", — подытожил Филашкин.

Корреспонденту "Донбасс Реалии" жители города рассказали о пережитом.

Россияне в очередной раз обстреляли Краматорск

Напомним, в результате российского ракетного удара по Краматорску 17 февраля у 3 человека погибли и 2 ранены.

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