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Россияне в очередной раз обстреляли Запорожскую область: детали

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
227
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1 мин
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Россияне в очередной раз обстреляли Запорожскую область: детали

Последствия вражеской атаки/Фото Андрея Ермака

Вражеский снаряд попал в админздание.

В субботу, 15 июля, оккупационные войска обстреляли село в Запорожье. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в телеграмме.

"Россияне обстреляли поселок Степногорск из "Града". Попали по админзданию поселкового совета", — отметил глава ОП.

Разрушение в результате прилета на Запорожье/Фото Андрея Ермака / ©
Разрушение в результате прилета на Запорожье/Фото Андрея Ермака

Среди пострадавших две женщины и один мужчина.

Степногорск на Запорожье/Фото Андрея Ермака / ©
Степногорск на Запорожье/Фото Андрея Ермака

Напомним, 7 июля во временно оккупированном Приморске на Запорожье оккупанты устроили "авиашоу". Так, захватчики решили полетать на вертолете Ка-52 и отстрелять так называемые тепловые ловушки, чтобы сбить ракеты ПЗРК из прицела прямо над местным пляжем. В то время находились люди, в том числе дети.

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Дата публикации
Просмотры
227
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