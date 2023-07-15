Россияне в очередной раз обстреляли Запорожскую область: детали

В субботу, 15 июля, оккупационные войска обстреляли село в Запорожье. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в телеграмме.

"Россияне обстреляли поселок Степногорск из "Града". Попали по админзданию поселкового совета", — отметил глава ОП.

Разрушение в результате прилета на Запорожье/Фото Андрея Ермака

Среди пострадавших две женщины и один мужчина.

Степногорск на Запорожье/Фото Андрея Ермака

Напомним, 7 июля во временно оккупированном Приморске на Запорожье оккупанты устроили "авиашоу". Так, захватчики решили полетать на вертолете Ка-52 и отстрелять так называемые тепловые ловушки, чтобы сбить ракеты ПЗРК из прицела прямо над местным пляжем. В то время находились люди, в том числе дети.

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