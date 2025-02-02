Россияне в Полтаве убили всю семью: дедушка на месте ждет, пока достанут их тела

На месте удара работают спасатели. В помощь им прибыли коллеги из другой области.

Количество жертв субботнего российского удара по жилому дому в Полтаве увеличилось до 14, сообщили в ГСЧС Украины в воскресенье. Среди погибших – двое детей. Еще 17 человек пострадали.

Обо всех подробностях смотрите в сюжете.

Житель Полтавы, пенсионер Игорь – один из тех, кто уже не услышит голоса и не обнимет родных людей. Из-за вражеских обстрелов Полтавы погибли его сын, невестка и 9-летняя внучка. Семья как раз находилась в эпицентре взрыва.

"В этом доме погибла вся семья – молодые люди 37 лет, внучке 9 лет. Поэтому, чтобы они сдохли вместе с Путиным, вся Россия. Ее теперь 100 лет будут все ненавидеть", – сказал Игорь.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

"На месте задействованы все, мы работаем как одна команда", – уточнила Екатерина Ямщикова, и.о. городского руководителя Полтавской территориальной громады.

Среди 17 пострадавших, четверо – это дети. Старшему – 12 лет, а самому маленькому – всего четыре месяца.

У Александра пострадали дочь, зять и двое их детей. Вся семья – в больнице. Они проживали в доме напротив, где произошел удар.

"Дочка — перелом таза, бедра, сотрясение мозга. Все плохо..." — поделился Александр.

Сейчас на месте прилета работают психологи, ведь люди обращаются за помощью.

Следующие дни Полтавщина проведет в трауре.

Что известно об атаке по Полтаве 1 февраля

В ночь на 1 февраля Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Выпустила 165 целей.

В Полтаве вражеская ракета разрушила целый подъезд – от первого до пятого этажа и повредила окрестные дома. По последним данным, погибли 14 человек. Поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.

Полтавская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Читайте также: