- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 2 мин
Россияне в третий раз за день атаковали Запорожье: есть новые пострадавшие (фото)
По меньшей мере пять человек получили ранения в результате очередной российской атаки на Запорожье.
Поздно вечером в субботу, 14 ноября, российские войска вновь нанесли удар по Запорожью. В результате атаки ранения получили по меньшей мере пять человек.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в своём Telegram-канале.
«Враг атаковал Вознесеновский район Запорожья. По предварительным данным, пять человек получили травмы», — написал он.
Позже глава Запорожской областной государственной администрации уточнил, что среди пострадавших — 80-летняя женщина.
«В результате атаки были повреждены окна многоквартирного жилого дома и припаркованные автомобили. В месте попадания возник пожар», — добавил он.
Семикин также отметил, что в целом в городе вечером произошло восемь «попаданий». Другие места попаданий и последствия вражеской атаки устанавливаются.
Отметим, что это уже не первая российская атака на Запорожье в субботу. Ранее в тот же день оккупанты нанесли удары по Хортицкому и Вознесеновскому районам города. В результате обстрелов, в частности, были повреждены жилые дома, а ранения получили почти 20 человек.
Утром 14 ноября Михаил Семикин сообщил, что РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры в Заводском районе. Ранение получил 32-летний мужчина. В результате удара было повреждено здание, возник пожар. Спасатели уже ликвидировали возгорание
Таким образом, российские войска в третий раз за один день атаковали город, увеличив число пострадавших среди гражданского населения.
Напомним, накануне, 13 ноября, вражеский беспилотник попал в жилой дом в Космическом районе города Запорожья, после чего там возник пожар.