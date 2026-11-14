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Украина
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Россияне в третий раз за день атаковали Запорожье: есть новые пострадавшие (фото)

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате очередной российской атаки на Запорожье.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Последствия удара по Запорожью 14 ноября

Последствия удара по Запорожью 14 ноября / © Запорожская ОВА

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Поздно вечером в субботу, 14 ноября, российские войска вновь нанесли удар по Запорожью. В результате атаки ранения получили по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в своём Telegram-канале.

«Враг атаковал Вознесеновский район Запорожья. По предварительным данным, пять человек получили травмы», — написал он.

Позже глава Запорожской областной государственной администрации уточнил, что среди пострадавших — 80-летняя женщина.

«В результате атаки были повреждены окна многоквартирного жилого дома и припаркованные автомобили. В месте попадания возник пожар», — добавил он.

/ © Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

Семикин также отметил, что в целом в городе вечером произошло восемь «попаданий». Другие места попаданий и последствия вражеской атаки устанавливаются.

Отметим, что это уже не первая российская атака на Запорожье в субботу. Ранее в тот же день оккупанты нанесли удары по Хортицкому и Вознесеновскому районам города. В результате обстрелов, в частности, были повреждены жилые дома, а ранения получили почти 20 человек.

Утром 14 ноября Михаил Семикин сообщил, что РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры в Заводском районе. Ранение получил 32-летний мужчина. В результате удара было повреждено здание, возник пожар. Спасатели уже ликвидировали возгорание

Таким образом, российские войска в третий раз за один день атаковали город, увеличив число пострадавших среди гражданского населения.

Напомним, накануне, 13 ноября, вражеский беспилотник попал в жилой дом в Космическом районе города Запорожья, после чего там возник пожар.

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