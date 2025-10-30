Россияне в третий раз за месяц атаковали ТЭС в разных регионах Украины

Российская атака на ТЭС ДТЭК / © ДТЕК

Российские войска в ночь на 30 октября в очередной раз атаковали теплоэлектростанции компании ДТЭК в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Из-за вражеских ударов по нескольким ТЭС этой ночью было серьезно повреждено оборудование. Продолжается работа над устранением последствий.

«Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь», — подчеркнули в ДТЭК.

Там добавили, что с начала полномасштабной войны теплоэлектростанции компании были обстреляны более 210 раз.

Напомним, Россия в очередной раз массированно атаковала Украину в ночь на 30 октября с применением ракет и беспилотников. Руководительница Минэнерго Светлана Гринчук заявила об очередной вражеской атаке на энергосистему Украины. По ее словам, ремонтные бригады, спасатели и энергетики находятся в полной готовности, чтобы оперативно начать восстановление питания и устранение повреждений, вызванных ударами.

Во всех регионах Украины 30 октября введены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности из-за атаки. Почасовые отключения света применяются с 08:00 до 19:00 объемом от 1 до 2 очередей.