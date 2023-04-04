Россияне в Запорожской области за день цинично разрушили несколько учебных заведений (фото)

Российские оккупанты 3 апреля нанесли авиационный удар по одному из населенных пунктов Пологовского района. Россияне повредили два корпуса учебного заведения.

Российские оккупанты в Запорожской области повредили два корпуса учебного заведения и полностью разрушили двухэтажный корпус гимназии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, россияне нанесли авиационный удар по одному из населенных пунктов Пологовского района. Там они повредили два корпуса учебного заведения и тепловой переход между сооружениями. Загорелся пожар, общая площадь которого достигла 100 "квадратов".

В тот же день россияне нанесли повторный удар и полностью разрушили двухэтажный корпус гимназии.

"В результате вражеской атаки загорелись обломки здания на площади 100 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели разбор конструкций и отдельных элементов", — рассказали в ГСЧС.

Напомним, что аналитики Американского Института изучения войны сообщили об успехах Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

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