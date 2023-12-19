Россияне вербуют "кадетов" на ТОТ: что известно

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вербуют "кадетов". Ребята учатся в так называемом учебно-воспитательном комплексе имени космонавта Г.Т. Берегово.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным Центра, с ребятами проводят "патриотические беседы" о том, как любить и защищать "родину". Таким образом оккупанты пытаются призвать молодежь идти на войну против Украины на стороне РФ. В частности, работники следственного комитета РФ делятся со студентами собственным "бесценным" опытом, а именно рассказывают о том, как репрессировали украинцев. Более того, лучших "кадетов" вывезли на "обмен опыта" в Москву.

"Таким образом оккупанты надеются воспитать поколения янычар, которые потом будут воевать против своей Родины, ведь кремлю выгодна смерть украинцев независимо от стороны за которую они воюют", — отметили в подполье.

В Центре национального сопротивления призвали бойкотировать инициативы врага, увеличить свою роль в воспитании детей и противодействовать российской системе промывания мозгов, поскольку последняя направлена на уничтожение украинцев.

Напомним, россияне продолжают похищать украинцев на ВТО.

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