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Россияне вербуют украинских детей и заставляют их "минировать" школы – Лубинец

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Россияне вербуют украинских детей и заставляют их "минировать" школы – Лубинец

Дмитрий Лубинец / Фото: УНИАН

Оккупанты с территории России вербуют украинских детей.

Россияне вербуют украинских детей с территории РФ и заставляют их сообщать о "минировании" школ и других заведений.

Об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что это стало массовым явлением.

По его словам, для того чтобы противодействовать этому необходимо осуществлять разъяснительные мероприятия с несовершеннолетними в учебных заведениях.

"Им нужно четко донести: вас россияне хотят использовать в своих преступных действиях", – подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен заявил, что его офис направит письмо в Министерство образования Украины с просьбой осуществить просветительские занятия со школьниками и студентами.

Напомним, подросток из оккупированного россиянами Мариуполя Богдан Ермохин, которого незаконно депортировали в Россию и вручили повестку, скоро вернется в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
76
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