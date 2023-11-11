Россияне вербуют украинских детей и заставляют их "минировать" школы – Лубинец

Оккупанты с территории России вербуют украинских детей.
Россияне вербуют украинских детей с территории РФ и заставляют их сообщать о "минировании" школ и других заведений.
Об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
Он подчеркнул, что это стало массовым явлением.
По его словам, для того чтобы противодействовать этому необходимо осуществлять разъяснительные мероприятия с несовершеннолетними в учебных заведениях.
"Им нужно четко донести: вас россияне хотят использовать в своих преступных действиях", – подчеркнул Лубинец.
Омбудсмен заявил, что его офис направит письмо в Министерство образования Украины с просьбой осуществить просветительские занятия со школьниками и студентами.
Напомним, подросток из оккупированного россиянами Мариуполя Богдан Ермохин, которого незаконно депортировали в Россию и вручили повестку, скоро вернется в Украину.
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