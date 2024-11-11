Россияне, вероятно, в упор расстреляли двух безоружных украинских бойцов на Курщине

Российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курщине. Это очередное военное преступление окупантов.

Об этом написал омбудсман Дмитрий Лубинец.

"Военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия, а Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права", — акцентировал Лубинец.

Как добавляет уполномоченный ВР по правам человека, он направил письма ООН и МККК по этому преступлению.

"Международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России! Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Ранее кафиры расстреляли предположительно раненого безоружного украинского воина. Они зафиксировали это на видео, которое распространяется по Сети.

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