Россияне весь день кошмарят областной центр — раздаются взрывы, есть пострадавшие

Последствия атаки / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Россияне снова атаковали Запорожье ударными дронами.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Есть пострадавшие и разрушения: враг продолжает атаки на Запорожье. Российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра. Предварительно, есть пострадавшие. На место уже выехали экстренные службы», — отметил он.

Реклама

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры. На месте атаки были обнаружены тела двух работников одного из предприятий.

Среди раненых двое детей — трехлетняя девочка и девятилетний мальчик.

Вечером, 4 июня, оккупанты атаковали Запорожье реактивными «Шахедами», было попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара погиб человек, еще 11 — получили ранения.

Новости партнеров