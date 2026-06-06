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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне весь день кошмарят областной центр — раздаются взрывы, есть пострадавшие

Российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

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Россияне снова атаковали Запорожье ударными дронами.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Есть пострадавшие и разрушения: враг продолжает атаки на Запорожье. Российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра. Предварительно, есть пострадавшие. На место уже выехали экстренные службы», — отметил он.

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры. На месте атаки были обнаружены тела двух работников одного из предприятий.

Среди раненых двое детей — трехлетняя девочка и девятилетний мальчик.

Вечером, 4 июня, оккупанты атаковали Запорожье реактивными «Шахедами», было попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара погиб человек, еще 11 — получили ранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
308
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