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Россияне весь день кошмарят областной центр — раздаются взрывы, есть пострадавшие
Российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие.
Россияне снова атаковали Запорожье ударными дронами.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Есть пострадавшие и разрушения: враг продолжает атаки на Запорожье. Российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра. Предварительно, есть пострадавшие. На место уже выехали экстренные службы», — отметил он.
Напомним, сегодня оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры. На месте атаки были обнаружены тела двух работников одного из предприятий.
Среди раненых двое детей — трехлетняя девочка и девятилетний мальчик.
Вечером, 4 июня, оккупанты атаковали Запорожье реактивными «Шахедами», было попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара погиб человек, еще 11 — получили ранения.