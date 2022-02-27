"Россияне, видимо, не знали, что лютый в Украине – это февраль": Генштаб показал уничтоженную за 4 дня технику врага

"Россияне, видимо, не знали, что лютый в Украине – это февраль": Генштаб показал уничтоженную за 4 дня технику врага

Оккупанты продолжат нести потери на украинской земле.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в Украине.

Да, Генеральный штаб ВСУ показал, что происходит с техникой врага на украинской земле.

"Россияне, видимо, не знали, что "лютый" в Украине это "ФЕВРАЛЬ", — говорится в сообщении под видео.