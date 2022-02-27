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"Россияне, видимо, не знали, что лютый в Украине – это февраль": Генштаб показал уничтоженную за 4 дня технику врага

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"Россияне, видимо, не знали, что лютый в Украине – это февраль": Генштаб показал уничтоженную за 4 дня технику врага

facebook.com/kommander.nord

Оккупанты продолжат нести потери на украинской земле.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в Украине.

Да, Генеральный штаб ВСУ показал, что происходит с техникой врага на украинской земле.

"Россияне, видимо, не знали, что "лютый" в Украине это "ФЕВРАЛЬ", — говорится в сообщении под видео.

Россияне видимо не знали, что "февраль" в Украине это "ФЕВРАЛЬ" #StopRussia

Россияне видимо не знали, что "февраль" в Украине это "ФЕВРАЛЬ" #StopRussia

Опубликовано Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Воскресенье, 27 февраля 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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