Украина
219
1 мин

Россияне влупили дроном по маршрутке в Херсоне: много раненых (фото, видео)

Оккупанты сознательно выбрали целью транспорт с людьми в Херсоне, полностью уничтожив маршрутку.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Атакованная российским дроном маршрутка в Херсоне

Дополнено новыми материалами

Российские войска 11 марта в Херсоне атаковали дроном маршрутку с людьми. В результате прямого попадания пострадали 10 человек, среди которых оказался подросток.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В полдень российские захватчики снова целенаправленно ударили беспилотником по маршрутке в Днепровском районе Херсона.

«Посреди белого дня российские террористы направили беспилотник на автобус, в котором ехали люди. Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар«, — отметил глава ОВА.

В результате попадания транспортное средство было полностью уничтожено. По состоянию на сейчас известно о 10 пострадавших, среди которых — 17-летний подросток.

В больницу госпитализировали женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин в возрасте 41, 48 и 60 лет. По меньшей мере одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Подростку медики скорой помощи оказали помощь на месте.

Прокудин также обнародовал видео, на котором зафиксированы первые минуты после удара российского дрона по маршрутке.

Напомним, 21 февраля российские оккупанты тоже атаковали дроном маршрутку в Херсоне, сбросив взрывчатку на транспорт. Тогда ранения получил 71-летний водитель. Также пострадали две пассажирки: 62-летняя женщина с осколочным ранением руки и 42-летняя женщина с контузией и черепно-мозговой травой.

К слову, в марте в Херсоне на улице Костя Гордиенко обнаружили противопехотные мины. Полиция призвала обходить этот район, поскольку территория минирования может быть больше.

