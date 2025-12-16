ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
169
Россияне влупили по фермерскому хозяйству на Черниговщине: погибли коровы

Из-за удара РФ по Черниговской области погибли 7 коров.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по фермерскому хозяйству в Черниговской области

Россияне ночью 16 декабря атаковали фермерское хозяйство на Черниговщине. Так, в селе Коропской общины Новгород-Северского района погибли 7 коров.

Об этом сообщает спикер Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Как стало известно, на месте удара возник пожар.

«В результате обстрела поврежден коровник и техника, погиб скот — предварительно, 7 коров», — говорится в сообщении.

Ранее оккупанты повредили важный энергообъект в Сумской области.

Так, речь идет о Прилукском районе. Из-за повреждений сетей ряд населенных пунктов остался без света. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы возобновить работу.

169
