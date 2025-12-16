- Дата публикации
Россияне влупили по фермерскому хозяйству на Черниговщине: погибли коровы
Из-за удара РФ по Черниговской области погибли 7 коров.
Россияне ночью 16 декабря атаковали фермерское хозяйство на Черниговщине. Так, в селе Коропской общины Новгород-Северского района погибли 7 коров.
Об этом сообщает спикер Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Как стало известно, на месте удара возник пожар.
«В результате обстрела поврежден коровник и техника, погиб скот — предварительно, 7 коров», — говорится в сообщении.
Ранее оккупанты повредили важный энергообъект в Сумской области.
Так, речь идет о Прилукском районе. Из-за повреждений сетей ряд населенных пунктов остался без света. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы возобновить работу.