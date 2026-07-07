Россияне влупили по Харькову: есть жертва и потерпевшие

Столб дыма

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Россияне днем 7 июля ударили по Харькову . Есть жертва и раненые.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Как информирует глава города, в результате удара по Шевченковскому району один человек погиб. Речь шла о том, что еще шесть человек пострадали. Фиксируют сгоревшие автомобили и поврежденные дома.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате российских обстрелов Шевченковского района пострадали 11 человек. Госпитализированы четыре человека, двое из них — в тяжелом состоянии.

Среди раненых – трое детей из одной семьи. Речь идет о 9-летней девочке и двух мальчиках в возрасте 7 и 4 лет. По информации медиков, дети подверглись острой реакции на стресс.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, беспилотник РФ попал в дорожное покрытие у одной из станций метро в Киевском районе Харькова, где в тот момент находились гражданские люди. В результате атаки ранения получили пять человек, среди которых 18-летняя девушка, а также женщины 40, 73 и 75 лет и 74-летний мужчина. На месте происшествия работали спасатели, медики, полицейские и психологи ГСЧС. Удар повредил гражданскую инфраструктуру у станции метро, а взрыв произошел в людном месте. Ранее в тот же день российский дрон атаковал автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова, вызвав пожар и ранив людей.

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