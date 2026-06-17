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Россияне влупили по конной школе, где ежедневно занимались дети: погибли животные
Из-за удара РФ по Сумской области погибли кони на конюшне.
Ночью 17 июня армия РФ беспилотниками атаковала Сумщину . Под удар попала территория конно-спортивной школы.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров .
«Россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где каждый день занимались дети — воспитанники школы», — отмечается в сообщении.
Предварительно жертв или пострадавших среди работников заведения нет.
Зато удар пришелся по конюшне, и, к сожалению, есть погибшие лошади.
«Искренние соболезнования всем, кто переживает эту потерю», – заключил Григоров.
Как добавляют власти, возгорание произошло на обоих местах попаданий локализовано. Повреждены крыша и стены зданий.
Последствия уточняются.
Ранее, 15 июня, российские войска атаковали Сумы дронами . Зафиксировано два попадания — многоэтажный жилой дом и нежилое здание в центре города. В результате атаки пострадали три человека, среди них ребенок. На местах работали спасатели и уточняются последствия.