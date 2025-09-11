- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 454
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне влупили по собору в Сумах: что известно
Собор, в который попали оккупанты, является символом Сум.
Россияне 11 сентября в очередной раз атаковали Сумы . Вражеский беспилотник попал в собор.
Об этом сообщает начальник Сумской ОВ Олег Григоров.
Какие последствия атаки
По данным ОВА, в результате прилета российского дрона есть повреждения. Пока информация о наличии пострадавших уточняется.
На месте удара сейчас работают соответствующие службы, обследование территории продолжается.
Известно, что Свято-Воскресенский кафедральный собор ВЦУ – старейшее каменное здание Сум. Это памятка архитектуры национального значения.
«Атака по такой святыне — еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и культурного наследия», — подчеркнул Григоров.
Напомним, в ночь на 11 сентября в Сумах были слышны взрывы, об этом сообщили корреспонденты "Общественного".
Позже корреспонденты издания сообщили о повторных взрывах в городе.
Ранее мониторинговые каналы сообщали, что в районе Сум фиксируются вражеские ударные беспилотники.