Россияне влупили по собору в Сумах: что известно

Собор, атакованный в Сумах

Россияне 11 сентября в очередной раз атаковали Сумы . Вражеский беспилотник попал в собор.

Об этом сообщает начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Какие последствия атаки

По данным ОВА, в результате прилета российского дрона есть повреждения. Пока информация о наличии пострадавших уточняется.

На месте удара сейчас работают соответствующие службы, обследование территории продолжается.

Известно, что Свято-Воскресенский кафедральный собор ВЦУ – старейшее каменное здание Сум. Это памятка архитектуры национального значения.

«Атака по такой святыне — еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и культурного наследия», — подчеркнул Григоров.

Напомним, в ночь на 11 сентября в Сумах были слышны взрывы, об этом сообщили корреспонденты "Общественного".

Позже корреспонденты издания сообщили о повторных взрывах в городе.

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что в районе Сум фиксируются вражеские ударные беспилотники.