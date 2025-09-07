Россияне влупили по центру Сум: какие последствия

Удар по Сумах

Днем 7 сентября ударный дрон РФ снова атаковал центр Сум . Удар пришелся на площадь Независимости.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Как отмечается, в результате обстрела ранена 60-летняя женщина. Она находилась недалеко от места попадания. Пострадавшую доставили в больницу для обследования.

«Повреждено здание Сумской ОГА. На месте работают все необходимые службы, выясняются последствия атаки», – говорится в сообщении.

Жители предупредили, что угроза повторных ударов сохраняется. Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее, поздно вечером 6 сентября, Россия атаковала палаточный лагерь гражданских в пригороде Путивльской общины Сумской области. К сожалению, из-за российской агрессии погиб человек. Это — 51-летняя женщина, получившая обломочное ранение.

Также известно, что ранены 7 человек, среди них 8-летний мальчик и его родители. Все они госпитализированы.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, состояние — средней тяжести.