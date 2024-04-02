Россияне влупили ракетой вблизи школы в Днепре: что известно о пострадавших

В результате удара РФ по Днепру повреждено одно из учебных заведений. К счастью, жертв среди детей нет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

РФ попала ракетой вблизи школы в Днепре

Как отметил Лысак, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, жизнь ребят.

"Спасибо за работу педагогам. За их слаженные действия. Еще раз прошу: всегда соблюдайте правила безопасности. Это спасает", — подчеркнул он.

При этом, добавили в ОВА, среди пострадавших – 5 человек.

Число пострадавших возросло

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших увеличилось. По уточненным данным, ранения получили четверо детей – от 14 до 17 лет. Всем оказывается медицинская помощь.

"Среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двое, мужчина и женщина, госпитализированы. Их состояние оценивают как средней тяжести", – отметил Лысак.

Напомним, во вторник, 2 апреля, враг нанес ракетный удар по Днепру. К сожалению, есть пострадавшие.

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