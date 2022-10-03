Россияне во время псевдореферендума посчитали "голоса" украинцев, выехавших с оккупированной территории

СБУ перехватила разговор оккупанта с его супругой, которые обсудили поддельные результаты "голосования" на псевдореферендумах, которые РФ провела на временно оккупированных территориях Украины.

Россияне во время фиктивного "референдума" посчитали даже "голоса" украинцев, выехавших с оккупированной территории.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, на котором эту информацию со своей супругой обсуждал военнослужащий Псковской дивизии. На данный момент попал в окружение ВСУ на восточном фронте.

Жена рассказала ему последние новости о псевдореферендуме. "Это все на ба*балово… предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу-гранту" или что-то такое, чтобы они проголосовали за Россию", — сказала женщина.

В свою очередь оккупант поделился впечатлением о своем разговоре с местным населением оккупированной территории Донецкой области.

"Местные здесь говорили, что половины людей здесь нет — уже уехали. А их голоса все равно посчитаны", — сказал он.

"Но даже зная о фейковости этих "референдумов", которые провела РФ на оккупированных территориях Украины, россияне вряд ли начнут сомневаться в том, что они "освободители". Зато украинские защитники своими глазами видят, как их встречают в деоккупированных городах и селах. И это самая лучшая мотивация, чтобы освободить все наши территории", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал анонсированную в РФ "церемонию вхождения" захваченных украинских территорий в состав России "фрик-шоу".

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