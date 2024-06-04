Россияне во второй раз с ночи ударили ракетой по Днепропетровщине: что известно

Также ПВО сбила российский дрон.
Российская оккупационная армия во вторник, 4 июня, нанесла ракетный удар по Днепропетровской области.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Снова ракетная атака на область. Во вражеский удар попало Криворожье", — говорится в сообщении.
В результате атаки россиян по меньшей мере один пострадавший — 69-летний мужчина. Кроме того, поврежден частный дом.
Также Лысак сообщил, что в Криворожском районе силы ПВО сбили вражеский беспилотник.
Напомним, к утру Россия ударила по Днепру ракетами. Силы ПВО сбили две ракеты. В результате падения обломков произошло повреждение гражданской инфраструктуры, возник пожар.