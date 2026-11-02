Россияне воспользовались перемирием в Олешках: в Генштабе рассказали, что сделали войска врага

Олешки / © Фото из открытых источников

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Силы обороны Украины сдержали договоренности о прекращении огня в Олешках Херсонской области. Это позволило доставить гуманитарные грузы и выезд местных жителей на подконтрольную Украине территорию. В то же время, российские войска использовали паузу для ротации подразделений, укрепления позиций и усиления логистики.

Об этом 2 ноября сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Гуманитарная операция в Олешках: помощь и эвакуация гражданских

В Генштабе ВСУ сообщили, что временное прекращение огня было введено для проведения гуманитарной операции в Олешках. Она предполагала доставку помощи и создание условий для выезда жителей из временно оккупированного города.

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«В рамках введенного режима прекращения огня для гуманитарной операции в Олешках подразделения Силы обороны Украины обеспечили соблюдение режима тишины и действовали исключительно в пределах достигнутых договоренностей», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Такой режим должен дать возможность безопасно провести гуманитарные мероприятия и не подвергать гражданских дополнительным рискам при доставке грузов и эвакуации.

«В результате гуманитарные грузы доставлены по назначению, а украинцы и украинки, изъявившие желание уехать из Олешек, вернулись на подконтрольную Украине территорию», — сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

То есть, главная гуманитарная цель паузы, по данным украинских военных, была выполнена: жители получили помощь, а те, кто решил покинуть оккупированный город, смогли это сделать.

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Как российские войска использовали перемирие в Олешках

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска использовали гуманитарную паузу для обустройства собственных позиций и усиления военного присутствия в районе Олешек.

«Противник вместо этого использовал гуманитарную паузу для обустройства своих позиций», — отметили в Генштабе.

В частности, за время прекращения огня украинские военные зафиксировали несколько действий российской армии:

ротацию подразделений — оккупанты меняли личный состав;

укрепление позиций — обустраивали оборонительные рубежи;

усиление антидроновой защиты — расширяли соответствующие средства на дорогах;

наращивание логистики — в частности, подвозили боеприпасы.

Таким образом, по оценке украинского военного командования Россия использовала период гуманитарного прекращения огня не только как паузу в боевых действиях, но и для укрепления своих позиций на Херсонщине.

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Об использовании русскими войсками гуманитарного коридора для военных целей также рассказал журналист Азад Сафаров. По его словам, Sky News получил эксклюзивный доступ к мониторингу эвакуации из Олешек из воздуха.

«Мы наблюдали, как до, во время и после эвакуации россияне завозили тяжелую технику в Олешки и соседние села. Завозили оружие и боеприпасы. Завозили своих людей и еду. Ходили по домам, отыскивая подвалы для новых позиций. Возвращали утраченные позиции», — рассказал Сафаров.

Он пояснил, что эти кадры не могли обнародовать раньше, чтобы не подвергать опасности людей, эвакуировавшихся из города.

«Нам нельзя было это показывать, пока люди из Олешек не доехали до свободной Украины. Сейчас мы показываем миру, как россияне использовали эвакуацию, так называемый гуманитарный коридор для своих военных целей», — отметил журналист.

Также, по словам Сафарова, во время операции россияне забирали из морга тела мирных жителей, погибших в результате обстрелов и подрывов на минах.

© Sky News

© Sky News

Что известно о гуманитарном перемирии в Олешках

Договоренности о временном прекращении огня в оккупированных Олешках в Херсонской области стали результатом переговоров при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Речь шла о проведении гуманитарной операции, которая должна обеспечить доставку необходимых грузов и безопасный выезд гражданских из города. О достижении договоренностей стало известно 23 октября. Первоначально сообщалось, что локальное перемирие должно заработать 29 октября, однако фактически режим тишины начался 27 октября.

Гуманитарная миссия предусматривала разминирование дорог, доставку продуктов, медикаментов и других необходимых грузов, а также эвакуацию людей, желающих покинуть временно оккупированный город. Украинскую делегацию возглавил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. К освещению сделки также присоединились американские журналисты и представители команды Мелании Трамп.

30 октября стало известно о ходе эвакуации гражданского населения. По словам украинских чиновников, жители Олешек получили возможность покинуть оккупированную территорию и вернуться на подконтрольную Украине землю. Гуманитарная операция также разрешила доставить необходимую помощь и медицинское оборудование.

Перемирие в Олешках привлекло внимание и международного сообщества. 1 ноября первая леди США Мелания Трамп заявила, что благодаря гуманитарной инициативе местные жители получили доступ к продуктам питания, чистой воде и медикаментам. Она также выразила надежду, что договоренности станут началом продолжительного мира.

В Кремле со своей стороны не рассматривали гуманитарное перемирие в Олешках как пример для достижения более широких мирных договоренностей между Украиной и Россией. Спикер российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию частным случаем, который не стоит связывать с общим процессом завершения войны.

Режим прекращения огня в Олешках завершился 1 ноября после пяти дней действия. Об этом сообщил Дмитрий Лубинец. По его словам, в течение этого времени стороны соблюдали взятые обязательства, что позволило доставить гуманитарную помощь и помочь гражданским безопасно покинуть город. Омбудсман также сообщил, что Украина прорабатывает возможность продолжения гуманитарных инициатив.

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