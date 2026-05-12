Россияне возобновили атаки по Киеву — что известно о ночном обстреле
В результате падения обломков БпЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони, возник пожар. Ее ликвидировали.
Российские оккупанты в ночь на 12 мая после того, как закончилось трехдневное перемирие, снова вернулись к атакам по Киеву.
О последствиях сообщили в полиции.
Во время воздушной тревоги обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажки в Оболонском районе столицы и повлекли за собой пожар, который потушили жильцы дома.
«В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления, документирующая последствия вражеской атаки и фиксирующая повреждения», — говорится в сообщении.
Напомним, Россия в ночь на 12 мая совершила массированную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Большое количество БпЛА фиксировалось на Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.
Украина и РФ договорились о трехдневном перемирии, однако оккупанты нарушали режим тишины.