Россияне возвращают людей, вывезенных с оккупированных территорий: в ЦНС сказали, какая цель врага

Вражеская армия продолжает доказывать, что жизнь людей для нее ничего не стоит.
Оккупанты начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения. К сожалению, враг хочет использовать их в качестве "живого щита", ведь ВСУ продолжают продвигаться.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Деэвакуация" началась
Так, жителей Токмака и Васильевки, ранее депортированных в Бердянск, возвращают домой. Кроме того, гауляйтеры объявили об открытии школ на линии столкновения, несмотря на размещение армии РФ в помещениях школ.
"Фактически, враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии красной макулатуры люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", – говорится в сообщении ЦНС.
Ранее говорилось, что захватчики продолжают незаконную депортацию украинских детей в Россию с оккупированных территорий Украины. Их россияне вывозят в Кабардино-Балкарскую республику и Новосибирскую область.
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