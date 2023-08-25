Россияне возвращают людей, вывезенных с оккупированных территорий: в ЦНС сказали, какая цель врага

Вражеская армия продолжает доказывать, что жизнь людей для нее ничего не стоит.

Оккупанты начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения. К сожалению, враг хочет использовать их в качестве "живого щита", ведь ВСУ продолжают продвигаться.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Деэвакуация" началась

Так, жителей Токмака и Васильевки, ранее депортированных в Бердянск, возвращают домой. Кроме того, гауляйтеры объявили об открытии школ на линии столкновения, несмотря на размещение армии РФ в помещениях школ.

"Фактически, враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии красной макулатуры люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", – говорится в сообщении ЦНС.

Ранее говорилось, что захватчики продолжают незаконную депортацию украинских детей в Россию с оккупированных территорий Украины. Их россияне вывозят в Кабардино-Балкарскую республику и Новосибирскую область.

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