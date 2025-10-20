Россияне впервые достигли КАБом Полтавщины: детали

© ТСН

Дополнено новыми материалами

Россияне 20 октября запустили КАБ в Полтавскую область. Это оружие впервые достигло области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

«КАБ из Харьковщины в Полтавскую область», — говорится в сообщении.

По информации мониторинговых каналов, КАБ был реактивным. Предварительно взрывы прогремели в Полтавском районе.

Ранее говорилось, что россияне 16 октября впервые нанесли удар КАБами по Николаеву. Это оружие достигло окрестностей впервые за время полномасштабной войны.

«Там дальность полета от 120 до 150 километров и достаточно значительная высота полета. Поэтому специалисты определяют тип боеприпаса. Ситуация выглядит не очень приятно, но если учитывать частоту применения КАБов, то она минимальна», — сказал представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

Напомним, россияне впервые ударили КАБом по Днепру вечером 9 октября. Впоследствии оккупанты пытались повторить обстрел днем 10 октября, однако две бомбы удалось сбить в пригороде.