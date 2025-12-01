Россияне впервые применили ударный дрон с управляемой ракетой: детали от "Флеша"

Обломки "Шахеда"

Сегодня, 1 декабря, россияне впервые применили ракету класса воздух-воздух Р-60 на дроне. Ее обнаружили на обломках "Шахеда".

Об этом рассказал эксперт по системам РЭБ и военной связи Сергей Флэш Бескрестнов в своем блоге в Telegram.

Он объяснил, чему служит такой симбиоз.

«Данная комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, охотящихся за Шахедами, — пояснил он.

Напомним, Украина впервые применила дрон-перехватчик Sting против российских реактивных БПЛА.

Так, в ночь на 30 ноября украинские перехватчики впервые сбили несколько российских беспилотников «Герань-3» с реактивным двигателем.

Как отмечается, производитель дронов Sting – компания Wild Hornets – еще в сентябре 2025 года отмечала, что украинские силы достигли показателей перехвата на уровне 60–90% против типичных российских дронов «Герань-2» и «Гербера».