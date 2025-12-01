- Дата публикации
-
Украина
- Украина
603
- 603
1 мин
- 1 мин
Россияне впервые применили ударный дрон с управляемой ракетой: детали от "Флеша"
В Украине зафиксировали первое применение россиянами ударного дрона с управляемой ракетой на нем.
Сегодня, 1 декабря, россияне впервые применили ракету класса воздух-воздух Р-60 на дроне. Ее обнаружили на обломках "Шахеда".
Об этом рассказал эксперт по системам РЭБ и военной связи Сергей Флэш Бескрестнов в своем блоге в Telegram.
Он объяснил, чему служит такой симбиоз.
«Данная комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, охотящихся за Шахедами, — пояснил он.
Напомним, Украина впервые применила дрон-перехватчик Sting против российских реактивных БПЛА.
Так, в ночь на 30 ноября украинские перехватчики впервые сбили несколько российских беспилотников «Герань-3» с реактивным двигателем.
Как отмечается, производитель дронов Sting – компания Wild Hornets – еще в сентябре 2025 года отмечала, что украинские силы достигли показателей перехвата на уровне 60–90% против типичных российских дронов «Герань-2» и «Гербера».