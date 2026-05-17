Россияне всю ночь били по большому городу — какие последствия

Последствия атаки

В Днепре была тяжелая ночь. Россияне атаковали ударными дронами. По последним данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

«Трое пострадавших из-за ночной атаки россиян на Днепр. К врачам обратились двое мужчин — 50 и 60 лет. Им оказали необходимую помощь. Оба будут лечиться амбулаторно», — отметил он.

В городе возникли пожары. Повреждены предприятие и частные дома.

По данным главы ОВА, 56 ударных БпЛА врага уничтожили этой ночью подразделения ПВК «Восход» в разных районах области.

Напомним, утром россияне нанесли удар боевым дроном по Шевченковскому району Харькова.

