Россияне всю ночь били по большому городу — какие последствия
Оккупанты выпустили десятки ударных дронов по Днепру.
В Днепре была тяжелая ночь. Россияне атаковали ударными дронами. По последним данным, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
«Трое пострадавших из-за ночной атаки россиян на Днепр. К врачам обратились двое мужчин — 50 и 60 лет. Им оказали необходимую помощь. Оба будут лечиться амбулаторно», — отметил он.
В городе возникли пожары. Повреждены предприятие и частные дома.
По данным главы ОВА, 56 ударных БпЛА врага уничтожили этой ночью подразделения ПВК «Восход» в разных районах области.
Напомним, утром россияне нанесли удар боевым дроном по Шевченковскому району Харькова.
