Россияне всю ночь терроризировали Запорожье: что известно о последствиях

Последствия атаки

Российские войска в ночь на 26 января нанесли удар по городу Вольнянск Запорожской области. В результате атаки зафиксирован пожар и повреждение жилой застройки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, удар потерпел Запорожский район. В Вольнянске вспыхнул пожар, повреждены многоэтажные жилые дома — выбиты окна и повреждены фасады.

Предварительно, обошлось без пострадавших

Россияне также атаковали город Запорожье, враг нанес четыре удара. 38-летняя женщина и 69-летний мужчина получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Запорожья.