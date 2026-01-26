ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

Россияне всю ночь терроризировали Запорожье: что известно о последствиях

Оккупанты ночью несколько раз атаковали Запорожье, повреждены жилые дома, возникли пожары.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Российские войска в ночь на 26 января нанесли удар по городу Вольнянск Запорожской области. В результате атаки зафиксирован пожар и повреждение жилой застройки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, удар потерпел Запорожский район. В Вольнянске вспыхнул пожар, повреждены многоэтажные жилые дома — выбиты окна и повреждены фасады.

Предварительно, обошлось без пострадавших

Россияне также атаковали город Запорожье, враг нанес четыре удара. 38-летняя женщина и 69-летний мужчина получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Запорожья.

Дата публикации
Количество просмотров
60
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie