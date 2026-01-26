- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне всю ночь терроризировали Запорожье: что известно о последствиях
Оккупанты ночью несколько раз атаковали Запорожье, повреждены жилые дома, возникли пожары.
Российские войска в ночь на 26 января нанесли удар по городу Вольнянск Запорожской области. В результате атаки зафиксирован пожар и повреждение жилой застройки.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, удар потерпел Запорожский район. В Вольнянске вспыхнул пожар, повреждены многоэтажные жилые дома — выбиты окна и повреждены фасады.
Предварительно, обошлось без пострадавших
Россияне также атаковали город Запорожье, враг нанес четыре удара. 38-летняя женщина и 69-летний мужчина получили ранения.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Запорожья.