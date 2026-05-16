Россияне второй раз за день накрыли областной центр: есть погибший и раненые

Херсон находится под атаками круглосуточно / © Associated Press

В полдень российские военные в очередной раз обстреляли центр города Херсона. Погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

«Этот вражеский удар оборвал жизнь мужчины, личность которого устанавливают. Также в больницу в тяжелом состоянии доставили 35-летнего херсонца и 22-летнюю девушку. Медики делают все возможное, чтобы спасти раненых», - отметил он.

Напомним, рано в Херсоне под атаку попал автобус — пострадал водитель. Его доставили в больницу.

Атака по Украине 16 мая — последние новости

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 16 мая россияне атаковали Украину 294 ударными БпЛА. ПВО обезвредила 269 российских БпЛА на севере, юге, в центре и на востоке страны. Зафиксированы попадания 20 ударных БпЛА в 15 местах, а также падение обломков в девяти местах.

Армия России ночью атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

По информации РГА, есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь. В то же время тяжелые ранения не зафиксированы.

Также россияне атаковали дронами центральную часть Харькова, пострадал один человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате обстрела в Шевченковском районе повреждены три выхода из метро, три остановки общественного транспорта, контактная сеть городского электротранспорта, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. В Киевском районе Харькова фиксируют падение обломков БпЛА на детскую площадку. Пострадавших нет.

