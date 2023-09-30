Россияне выдали фейк о российском паспорте Зеленской – видео

Оккупанты сняли очередной пропагандистский ролик, поражающий своей абсурдностью и угловатостью. Так, во время обысков в квартире Владимира Зеленского в Ялте они якобы обнаружили российский паспорт его жены.

Об этом сообщает телеграм-канал "Катарсис".

Россияне выдали фейк о российском паспорте Зеленской

"Как и ожидалось, взяли первое фото из интернета. Ну, а зачем заморачиваться, если быдло схавает", – говорится в сообщении.

Елена Зеленская, фото из Интернета

Напомним, Елена Зеленская провела онлайн-встречу со своей немецкой коллегой Эльке Бюденбендером.

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