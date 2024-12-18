Россияне выдают жителям Мариуполя ордера на "безхозные квартиры": подробности

Мариупольцам, потерявшим жилье в 2022 году из-за российских обстрелов, начали выдавать ордера на так называемые "безхозные квартиры", то есть на квартиры мариупольцев, которые выехали из города из-за блокады и оккупации и теперь не в состоянии вернуться.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Квартиры, владельцы которых не появляются в необходимые сроки с подтверждающими документами, передаются оккупационным властям. После чего жилье передается в качестве компенсационного. Это происходит из-за того, что оккупанты разрушили почти 50% жилищного фонда города, а за более чем два годы строили только коммерческое — для продажи через ипотеку", — сообщает горсовет.

Также читайте В Полтаве пьяный руководитель областной психбольницы на экскаваторе сносил орех и стрелял в людей: фото

Как отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко, это решение противоречит всем юридическим нормам и никогда не будет признано ни одним международным правом.

"Призываю мариупольцев не вестись на подобные провокации и манипуляции. Сейчас идет война, на оккупированной территории не действуют никакие цивилизованные юридические нормы и нет никакой гарантии защиты ваших прав", — отметил мэр Мариуполя.

Напомним, чтобы в очередной раз не открылась вся правда о "восстановлении" уничтоженных российскими бомбардировками украинских городов, местные коллаборанты на ВОТ прибегли к замысловатой схеме.

Читайте также: