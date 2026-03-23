Россияне "выключили" свет жителям в 5 областях Украины: что с графиками

Отключение света / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские дроны и артиллерия снова атаковали энергообъекты Украины, вызвав новые отключения света в пяти областях. В то же время вечером по всей стране будут действовать графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В результате атак дронов по энергетической инфраструктуре, а также артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах, по состоянию на утро 23 марта зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях.

Реклама

В тех местах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Из-за последствий предыдущих масштабных российских обстрелов в понедельник по всей территории Украины с 17:00 до 22:00 будут действовать ограничения:

для промышленности вводятся графики ограничения мощности,

для населения — почасовые отключения электроэнергии.

Информацию о времени и продолжительности отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

К слову, весной отключения света будут короткими (если не будет обстрелов), однако летом из-за жары они станут длиннее. Нардеп Сергей Нагорняк объяснил это критическими повреждениями тепловой и гидроэнергетики, которые больше не могут покрывать вечерние пики. Ситуацию спасает бизнес, который активно устанавливает промышленные аккумуляторы: сейчас есть 500 МВт мощностей, а к зиме ожидается 800 МВт, что поможет балансировать систему.