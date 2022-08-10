Россияне выманивают у жителей Херсона деньги и отбирают у людей жилье – советник мэра

Россияне требуют жителей города платить за коммунальные услуги на их счета. В частности, за энергоносители, которые предоставляет Украина.

Об этом сказал советник городского головы Херсона Роман Головня в эфире телемарафона, пишет УНИАН.

"Несмотря ни на что, наше государство продолжает поставлять на оккупированные территории энергоносители. Оккупанты их воруют и выманивают из людей те рубли, которые они им раздали", — сказал он.

Оккупанты известны также мародерством на подконтрольных им территориях. По словам Головня, известно о случаях отбора у людей квартир, домов, лодок и автомобилей.

"Происходит массовое мародерство, оккупантов заселяют в частное жилье. Туда заселяются военные и структуры полиции, приезжающие для контроля. Это спецслужбы с семьями и представители "ЛДНР" с семьями", — отмечает представитель мэрии.

Как сообщалось, в Мелитополе Запорожской области россияне любыми способами принуждают родителей, чтобы дети шли в школу 1 сентября. Кроме того, давят захватчики и на учителей.

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